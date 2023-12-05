США добавили в санкционный список новых белорусских чиновников и компании
- 5.12.2023, 19:44
Кто попал под новые санкции.
США внесли в санкционные списки по Беларуси и России 13 физических лиц и 20 компаний. Об этом сообщает Минфин США.
Список белорусских чиновников и бизнесменов, попавших под санкции, пополнили:
Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин;
Директор ОАО «Зенит-БелОМО» Николай Гайчук;
Генеральный директор холдинга «БелОМО» Александр Мороз;
Директор ОАО «Табак-Инвест» Виктор Петрович;
Бизнесмен Александр Шакутин;
Глава Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов;
Ученый в области лазерной физики и приборостроения, академик Национальной академии наук Беларуси Алексей Шкадаревич;
Бизнесмен Павел Топузидис.
В санкционный список США также попали новые белорусские предприятия:
Концерн «Беллесбумпром»;
ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО»;
ОАО «Зенит-БелОМО»;
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»;
ОАО «АЛЕВКУРП»;
ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга»;
ОАО «Планар»;
РПТУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»;
РУП «Белтаможсервис»;
НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО;
ОАО «Табак-Инвест».
Санкции подразумевают блокировку активов в случае, если они находятся на территории США, а также организаций, которые на 50% и более принадлежат указанным в списке лицам или компаниям. Сотрудничество с внесенными в список структурами может привести к вторичным санкциям.
Напомним, последний раз США вводили санкции против Беларуси 9 августа этого года. Тогда под ограничения попали восемь человек и пять организаций, а также одно воздушное судно.
Как сообщал Charter97.org, в эфире «Белсата» заявили, что кабинет Тихановской «кошелька» Лукашенко, владельца «Санта Бремор» Александра Мошенского от санкций.