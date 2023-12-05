США добавили в санкционный список новых белорусских чиновников и компании 5.12.2023, 19:44

Кто попал под новые санкции.

США внесли в санкционные списки по Беларуси и России 13 физических лиц и 20 компаний. Об этом сообщает Минфин США.

Список белорусских чиновников и бизнесменов, попавших под санкции, пополнили:

Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин;

Директор ОАО «Зенит-БелОМО» Николай Гайчук;

Генеральный директор холдинга «БелОМО» Александр Мороз;

Директор ОАО «Табак-Инвест» Виктор Петрович;

Бизнесмен Александр Шакутин;

Глава Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов;

Ученый в области лазерной физики и приборостроения, академик Национальной академии наук Беларуси Алексей Шкадаревич;

Бизнесмен Павел Топузидис.

В санкционный список США также попали новые белорусские предприятия:

Концерн «Беллесбумпром»;

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО»;

ОАО «Зенит-БелОМО»;

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»;

ОАО «АЛЕВКУРП»;

ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга»;

ОАО «Планар»;

РПТУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»;

РУП «Белтаможсервис»;

НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО;

ОАО «Табак-Инвест».

Санкции подразумевают блокировку активов в случае, если они находятся на территории США, а также организаций, которые на 50% и более принадлежат указанным в списке лицам или компаниям. Сотрудничество с внесенными в список структурами может привести к вторичным санкциям.

Напомним, последний раз США вводили санкции против Беларуси 9 августа этого года. Тогда под ограничения попали восемь человек и пять организаций, а также одно воздушное судно.

Как сообщал Charter97.org, в эфире «Белсата» заявили, что кабинет Тихановской «кошелька» Лукашенко, владельца «Санта Бремор» Александра Мошенского от санкций.

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