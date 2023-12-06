«Заплатили $600 тысяч за круиз, но не оставили ни доллара чаевых» 3 6.12.2023, 9:09

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Белорус рассказал, сколько можно заработать на круизном лайнере.

Житель Барановичей отработал свой первый контракт на круизном лайнере и рассказал BAR24 о плюсах и минусах такой работы.

Сергею Атамасю 26 лет. Как это часто бывает в начале трудовой деятельности, он перепробовал множество разных мест. Прежде, чем прийти работать на круизном лайнере.

— Где только не работал: в баре официантом, потом барменом. Дальше — в крупных сетях общепита менеджером. Но все было не то, хотелось что-то поменять, — говорит Сергей.

Находясь в очередной раз в поисках работы, Сергей вспомнил слова одноклассницы, которая на тот момент отработала уже 3 контракта на лайнере.

— Она все время говорила: «Попробуй. Попробуй!». Но что-то я не мог собраться с мыслями. А тут, кажется, созрел и решил подать заявку, — вспоминает парень.

Чтобы попасть на лайнер, нужно было иметь опыт работы от 1 года на должности, на которую претендуешь. И обязательно знать английский язык.

Что нужно, чтобы попасть на лайнер?

Сергей решил попробовать устроиться барменом. Он составил резюме и в феврале 2022 года подал заявку. Заветный контракт пришлось ждать 11 месяцев. И так как на судно он устраивался впервые, его приняли помощником бармена.

— Если по резюме ты подходишь, с тобой проводят онлайн-интервью, где твои знания проверяют. Хоть опыт работы барменом у меня был, все равно приходилось много учить. Нужно знать много рецептов и составов коктейлей, — вспоминает Сергей.

Прежде, чем отправиться в плаванье, парню нужно было открыть визу, пройти специальный медосмотр. А также съездить на четырехдневное обучение в Россию и получить сертификаты по безопасности. Все это достаточно затратно. По подсчетам Сергея, на все про все у него ушло около 2000 долларов.

Сергей устроился в американскую компанию, в которой есть корабль, раз в год отправляющийся в кругосветное путешествие на 180 дней.

— Я успел на лайнер в «кругосветку» как раз за два дня до его отправления. Насчитал около 40 стран, все сейчас и не вспомню. Сначала поплыли из Сан-Франциско до Антарктиды. Оттуда через Бразилию в Африку. Потом в Дубай, дальше — в Токио и обратно в Сан-Франциско, — рассказывает Сергей.

8 месяцев по 10 часов в день без единого выходного

Больше всего парню понравились три страны: США, Япония и Тайланд.

— В Тайланде дешевая и вкусная еда, теплое море круглый год, и там очень красиво. Япония — вообще другая вселенная. Там все очень по-японски, — смеется парень. — В США тоже красиво. Но выходить можно не во всех штатах. Это связано с тем, что раньше было очень много людей, которые устраивались на корабли, чтобы сбежать в Америку.

После кругосветного круиза были и другие направления: Гренландия, Исландия, недельные круизы на Карибские острова. В общей сложности по своему первому контракту парень отработал восемь с половиной месяцев. Все это время он работал без выходных, по 10 часов в день. Без возможности даже ненадолго уединиться на борту, так как в каюте Сергей жил не один, а с коллегой.

— Изматывает такой график изрядно. Но кайфово, когда просыпаешься каждый день в новой стране. В основном, за этим все и едут: зарплата и путешествия, — говорит Сергей.

Рабочий день парня длился с 13.00 до двенадцати или часа ночи. С одним двухчасовым перерывом. Так что возможность выйти и погулять у него была только утром. В обязанности парня входило приготовление коктейлей, поддержание чистоты в баре и общение с посетителями.

— Зарплата у меня была 2200 долларов в месяц. Чистыми выходило 2000. На лайнере есть торговая точка для персонала, там можно было купить и средства гигиены, и сигареты, и даже алкоголь, — рассказывает парень. — Интернет там предоставляется в минутах, 250 минут стоит 20 долларов. И это время на соцсети. Youtube там смотреть нельзя. Корабельный интернет его просто блокирует, как в школе на компьютерах в кабинете информатики.

Заплатили 600 000 долларов за круиз, но не оставили ни доллара чаевых

Из моментов, которые ярко врезались в память, Сергей первыми вспоминает штормы.

— Мы проплывали около Гренландии. Из-за больших штормов тогда отменили два порта, но мы все-таки попали под шторм. Корабль очень сильно начало качать. Много людей попадало, посуды разбилось, бутылок — просто жесть была, — вспоминает парень.

Еще Сергею запомнился случай в Рио, когда одного гостя ограбили спустя буквально две минуты после того, как он вышел из лайнера в порт.

— Еще был парень-официант, бразилец. Его единственного из персонала ограбили. И как раз-таки в Бразилии, — смеется Сергей.

Вообще, по словам парня, на лайнерах можно встретить много интересных людей. Один гость был инженером из НАСА, другой воевал во Вьетнаме. В основном, на лайнерах плавают профессоры и бизнесмены — люди, которые могут себе позволить такой отдых. Ведь самый дешевый билет в эту «кругосветку» без экскурсий стоил порядка 100 000 долларов.

— Была пара — девушка из Украины и мужчина из Голландии — им круиз обошелся около 600 000 долларов. Но ни одного доллара чаевых, к сожалению, они не оставили, — вспоминает Сергей.

Но самая необычная встреча на лайнере у парня случилась с… белоруской!

— Девушка уже 30 лет не живет в Беларуси. Только иногда приезжает к родственникам и друзьям. Мы разговорились, я спросил ее, из какого она города, — вспоминает парень. — Она ответила, что я такого города не знаю. И, кто бы мог подумать, что на расстоянии 12 000 километров можно встретиться на лайнере с девушкой из… Барановичей! Это было крайне неожиданно, — рассказывает Сергей.

«Хочется туда, где корабли побольше»

Сейчас у Сергея отпуск. Он продлится два-три месяца. После этого он поедет на следующий контракт. Правда, компанию подумывает сменить.

— Хочется туда, где корабли побольше. Я был на корабле с персоналом в 400 человек и 600 человек гостей. Планирую после второго контракта пойти в компанию с лайнерами на 5000 гостей. Интересно попробовать, каково это, — говорит он.

В отпуске Сергей отдыхает, ходит в зал, бассейн, поправляет физическое и ментальное здоровье.

В планах у парня отработать еще хотя бы два контракта, подкопить деньги и купить квартиру. Или вложить средства еще во что-то. Возможно, открыть какое-то свое дело. Но Сергей пока не загадывает. Как говорится, время покажет.

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