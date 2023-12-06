Гайана ответила на агрессивные действия Мадуро 6.12.2023, 9:32

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Президент страны сообщил о принятых мерах.

Гайана обратится в Совбез ООН из-за территориальных претензий Венесуэлы. Об этом заявил президент страны Ирфаан Али. Ранее в Венесуэле прошел референдум, по результатам которого Николас Мадуро объявил значительную часть территории Гайаны новым штатом Венесуэлы.

«Это прямая угроза территориальной целостности Гайаны, суверенитету и политической независимости и нарушение фундаментальных принципов международного права, записанных в Уставе ООН», – заявил президент Гайаны.

По его словам, Гайана «активизирует меры предосторожности для защиты территории». Али заявил, что разговаривал об этом с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и рядом лидеров государств.

Гайана вынесет вопрос на заседание Совбеза ООН в среду. Она также привлечет ряд международных организаций, включая Организацию американских государств, Британское содружество и двусторонних партнеров, среди которых Али упомянул САШ, Бразилию, Великобританию и Франции.

Он также попытался успокоить инвесторов, заверив, что их вложениям в Гайану ничего не угрожает.

Спор между Венесуэлой и Гайаной за территорию к западу от реки Эссекибо существует с конца XIX века. Данная территория составляет более двух третей территории Гайаны. Он обострился в 2015 году после открытия нефтяных месторождений.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году. Тогда под давлением Великобритании почти вся спорная территория отошла к Гайане, которая была британской колонией. Венесуэла считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.

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