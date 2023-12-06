Россияне запаниковали из-за ликвидации Су-24 возле остова Змеиный

Россияне запаниковали из-за ликвидации Су-24 возле остова Змеиный1
- 6.12.2023, 9:45
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Z-каналы сообщили «неутешительные» подробности.
Российские Z-каналы подтвердили информацию Украины об (уничтожении бомбардировщика ВКС РФ над Черным морем https://charter97.org/ru/news/2023/12/5/574291/).
Вечером 5 декабря ВСУ уничтожили бомбардировщик «Су-24М» ВКС РФ в Черном море у острова Змеиный.
Информацию украинской стороны подтверждают российские военкоры, пока Минобороны РФ по привычке отмалчивается.
В российских Z-каналах траур, передает dialog.ua. Ультраправый российский ресурс Fighterbomber, специализирующийся на авиационной тематике, выставил траурное фото Су-24М.
Еще один канал россиян «Военный осведомитель» поделился деталями происшествия. Он, в частности, подтвердил, что бомбардировщик был сбит при попытке нанести удар по Одесской области.
Более того, сообщается, что борт действовал под прикрытием истребителя «Су-30СМ», который не справился с поставленной задачей. Судя по всему, экипаж не выжил.
«К месту гибели борта был незамедлительно направлен Ми-8 поисково-спасательного отряда, однако, по прошествии нескольких часов результаты до сих пор неутешительные», - пишет российский ресурс.
Также ходят настойчивые слухи о том, что самолет якобы был сбит системой ПВО Patriot, подтверждения чему на данный момент нет.
Воздушные силы Украины, сообщая о сбитии борта ВКС РФ, лишь отметили, что сработало подразделение зенитно-ракетных войск.
Z-каналы негодуют по поводу происшествия. Они уверены, что ВСУ эффективно сработали благодаря своей великолепной разведке.
Отметим, что, по данным спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, Су-24М, который вчера успешно сбили ВСУ, пытался навредить так называемому «зерновому коридору» - черноморскому маршруту, через который Украина поставляет свое продовольствие.