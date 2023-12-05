ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного 5.12.2023, 21:07

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Су-30СМ пытался нанести удар по югу Одесской области.

Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, ВСУ ударили по самолету россиян в тот момент, когда тот под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявлял, что в районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты усилили активность армейской и штурмовой авиации. По его словам, россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — преимущественно применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.

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