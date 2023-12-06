Стало известно, почему Зеленский внезапно отменил выступление в Сенате США 10 6.12.2023, 10:06

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Решение было принято «в последнюю минуту».

Президент Украины Владимир Зеленский не выступил перед Сенатом США, потому что там обсуждались не только вопросы Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.

«Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы было возможно присоединиться», — подчеркнула она.

Маркарова отметила, что Зеленский уже выступал перед Конгрессом США и проводит регулярные брифинги.

По ее словам, 5 декабря состоялось большое количество закрытых брифингов, на которых выступали глава Пентагона Ллойд Остин и другие представители Белого дома.

«Именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, поэтому мы сегодня не принимали такое участие», — отметила госпожа посол.

Она отметила, что украинская делегация уже провела ряд встреч и продолжит работать в Конгрессе.

5 декабря сообщалось, что Зеленский обратится к американским сенаторам в формате закрытого брифинга с помощью защищенной видеоконференции.

Он должен был проинформировать Сенат о состоянии войны в Украине и необходимости дальнейшей военной помощи за день до запланированного голосования, 6 декабря, по пакету поддержки Киева на сумму более 61 миллиарда долларов.

Однако Зеленский отменил онлайн-выступление в Палате представителей США из-за вопроса, который возник «в последнюю минуту».

4 декабря администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу срочное предупреждение о необходимости утвердить десятки миллиардов долларов на военную и экономическую помощь Украине. Иначе США прекратят поставлять оружие, что «поставит Украину на колени» на поле боя.

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