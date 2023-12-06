Это не баллон: до сих пор неизвестно, что стало причиной взрыва под Полоцком 6.12.2023, 11:00

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Расследование продолжается.

МЧС 5 декабря поздно вечером сообщило о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района. Спасатели предполагали, что это взорвался баллон. Но специалисты «Полоцкгаза» опровергли это.

Согласно «Полоцкгазу», целостность баллона сжиженного газа и двухконфорочной плиты не нарушена. Краны на плите и вентиль газового баллона закрыты.

Расследование продолжается, что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Вчера около 19: 30 в одной из квартир двухэтажного дома в агрогородке Захарничи произошел взрыв.

Жители восьмиквартирного дома — 13 человек — были эвакуированы. Трое доставлены в Полоцкую центральную городскую больницу: двое взрослых и ребенок.

13-летний подросток госпитализирован с гипергликемией (состояние, когда в крови больного сахарным диабетом повышается уровень глюкозы). Женщина 1940 года рождения и мужчина 1976 года рождения доставлены в больницу с травмами. У пенсионерки состояние средней степени тяжести, у мужчины — тяжелое.

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