Кто должен сбивать сосульки с балконов многоэтажек? 6.12.2023, 11:05

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Ответили коммунальники.

Коммунальники Минска 5 декабря очистили от снега и наледи кровли 155 зданий. Агентство «Минск-Новости» узнало, что делать, если сосульки намерзли на балконах жилых домов.

Наледь с балконов, как и с кровель, сбивают работники жилищно-коммунальных служб, сообщил заместитель генерального директора по идеологической работе объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик. Они ежедневно проводят осмотры жилфонда на предмет образования снежных шапок и сосулек, в первую очередь дома со скатными крышами, коих в столице насчитывается 1780, и с плоскими крышами и наружным водостоком.

Тем не менее жителям рекомендуют при появлении опасных сосулек на кровлях или балконах, как и при любом другом недочете в жилфонде, давать заявку на 115.

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