В Непале задержали вербовщиков в российскую армию на войну с Украиной 4 6.12.2023, 12:04

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Они брали с безработных молодых людей огромные суммы денег за туристические визы в РФ.

Полиция Непала задержала десять человек, которые взимали с безработных молодых людей огромные суммы денег за туристические визы, а затем отправляли их для незаконной вербовки в российскую армию.

Об этом сообщает Reuters.

Начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри сообщил, что десять человек находятся под стражей в полиции после задержания в течение последних нескольких дней.

«Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и направим их в суд», - сказал Хатри агентству Reuters.

Хатри заявил, что задержанные незаконно брали с каждого человека сумму до 9 тысяч долларов и отправили их в Россию по туристическим визам, в основном через ОАЭ. Затем их отправляли в российскую армию.

«Это случай контрабанды людей... организованной преступности», - добавил Хатри.

Вербовка жителей Непала

На этой неделе Непал потребовал от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и отправить всех непальских солдат обратно в гималайскую страну после того, как шесть ее граждан, служивших в российской армии, были убиты.

Непал, расположенный между Китаем и Индией, попросил Россию, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, выплатить компенсацию семьям убитых непальских граждан.

Непальские солдаты, называемые гуркхами служат британской и индийской армиям после обретения Индией независимости в 1947 году в соответствии с соглашением между тремя странами. С Россией такого соглашения нет.

Миллионы непальцев заняты на гражданских работах - в основном в качестве рабочих на промышленных предприятиях и строительных площадках - в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке.

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