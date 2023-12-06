«Мой столько не зарабатывает, чтобы я его так кормила» 3 6.12.2023, 13:23

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Белоруска показала, какие ссобойки собирает мужу на работу, и вызвала ажиотаж в Сети.

Жительница Сморгони Оксана рассказывает в TikTok, какие ссобойки собирает своему мужу на работу. Некоторые видео набирают сотни тысяч просмотров, а одно вырвалось в «миллионники».

Самый популярный ролик в рубрике «Что мой муж будет есть завтра на работе» женщина опубликовала в конце ноября. На обед своему супругу она собрала кашу рисовую с маслом и четыре «свиные котлетки», «нашу любимую кислую капусту», три «бутербродика с колбасой и сыром», контейнер с нарезанным рулетом из грудинки с «морковкой и мясом внутри», а «на сладкое» — вафли и яблоко.

— Лучшая жена на свете, — подразнила комментаторов Оксана.

Два дня спустя «лучшая жена на свете» приготовила супругу еще один «обед чемпиона»: контейнер картофельного пюре с маслом и молоком, такую же по размерам емкость с тушеной свининой с овощами в сметанном соусе, конечно же, «любимая кислая капуста», не менее любимые «бутербродики» с маслом, сыром и колбасой, одно яблоко, ну, а на сладкое — упаковка вафель и пакет конфеток на «пожевать».

Декабрьские ссобойки мужа Оксаны не отстают от ноябрьских. На днях белоруска собрала ему картофель с колбасками, запеченными в духовке, «пару бутербродиков со шпротами», хурму, а на сладкое — упаковку печенья. В этот раз обошлось без «любимой кислой капустки».

Ролики Оксаны собирают тысячи комментариев. Чаще всего пользователи интересуются, сколько же работает ее супруг.

«Он на три дня на работу идет?» — интересуется одна из подписчиц.

«На месяц», — отвечает ей другая.

«Мой столько не зарабатывает, чтобы я его так на работу каждый день собирала», — отметила еще одна пользовательница TikTok.

На этот укор Оксана отреагировала остро: «Жаль вашего мужа».

«Зачем жалеть? Просто кто-то кушает порциями, а кто-то ведрами», — парировала другая подписчица.

На вопрос о графике своего мужа белоруска дает разные ответы. По одной ее версии, трудится муж только два часа, по другой — 12.

«То есть взрослый мужчина два часа не может без еды? Я просто не знаю, что из ваших уст шутеечка-самосмейка, а что нет», — отметила подписчица.

«Ото голодний прийде з роботи», — пошутила пользовательница под ником «Юлия».

Другие зрители удивляются, хватит ли мужу белоруски рабочего времени, чтобы справиться с ссобойками жены: «Он туда жрать ходит?»

«Да», — ответила Оксана.

А вот пользователь «Павел Стадник» подчеркнул, что такой ссобойки ему хватило бы на всю бригаду.

«Какую чушь несете», — не согласилась с ним Оксана.

Есть, конечно, и положительные комментарии:

«Девушка однозначно умница. Здесь и вопросов нет».

«Добрая и заботливая жена. Не понимаю агрессии в комментариях, вы молодец!»

А вот видео Оксаны с мужем:

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