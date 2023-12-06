Венесуэльский цап-царап 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

6.12.2023, 13:51

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Николас Мадуро

Заработала знакомая методичка.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро, являющийся надежным союзником путинского режима, судя по всему насмотрелся на старшего товарища и решил повторить его крымскую «многоходовку».

В Венесуэле был проведен «референдум», в результате которого 95% населения высказалось за возвращение «исторических земель» (Гайана-Эссекибо), в настоящий момент принадлежащих соседней Гайане.

Земли эти непростые, а с недавних пор буквально «золотые».

Несколько лет назад в регионе Гайаны-Эссекибо (занимающей площадь в 160 тыс. кв. км) были обнаружены большие запасы нефти, позволившие Гайане значительно поправить свое финансовое положение.

Венесуэла же, напротив, пребывает в крайне плачевном состоянии: вялотекущая Гражданская война, в результате которой фактически сложилось двоевластие, сменилась внутренним финансовым кризисом, из-за которого страну уже покинули более 10 % населения.

Провести духоподъемный «референдум», а после попытаться организовать и свой «цап-царап» — знакомая методичка. Где-то мы такое уже видели…

Да и Запад сейчас отвлечен сразу на два крупномасштабных конфликта — глядишь и не заметит.

С другой же стороны, Кремлю также не до помощи своему верному «водителю автобуса», поэтому разбираться с Гайаной, за последнее десятилетие значительно усовершенствовавшей свою армию, придется разбираться в соло.

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