Венесуэльский цап-царап

Венесуэльский цап-царап1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 6.12.2023, 13:51
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Заработала знакомая методичка.
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро, являющийся надежным союзником путинского режима, судя по всему насмотрелся на старшего товарища и решил повторить его крымскую «многоходовку».
В Венесуэле был проведен «референдум», в результате которого 95% населения высказалось за возвращение «исторических земель» (Гайана-Эссекибо), в настоящий момент принадлежащих соседней Гайане.
Земли эти непростые, а с недавних пор буквально «золотые».
Несколько лет назад в регионе Гайаны-Эссекибо (занимающей площадь в 160 тыс. кв. км) были обнаружены большие запасы нефти, позволившие Гайане значительно поправить свое финансовое положение.
Венесуэла же, напротив, пребывает в крайне плачевном состоянии: вялотекущая Гражданская война, в результате которой фактически сложилось двоевластие, сменилась внутренним финансовым кризисом, из-за которого страну уже покинули более 10 % населения.
Провести духоподъемный «референдум», а после попытаться организовать и свой «цап-царап» — знакомая методичка. Где-то мы такое уже видели…
Да и Запад сейчас отвлечен сразу на два крупномасштабных конфликта — глядишь и не заметит.
С другой же стороны, Кремлю также не до помощи своему верному «водителю автобуса», поэтому разбираться с Гайаной, за последнее десятилетие значительно усовершенствовавшей свою армию, придется разбираться в соло.
Телеграм-канал «Запретное мнение»