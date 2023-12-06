Что белорусы чаще всего выбирают для подарков к Новому году
- 6.12.2023, 16:40
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Результаты исследования.
До одного из наиболее любимых праздников осталось меньше месяца — и люди все более активно подыскивают новогодние подарки близким и друзьям. Команда аналитиков Picodi Беларусь проверила статистику поисковых запросов в Google и составила рейтинг самых популярных подарков к Новому году.
Рейтинг основан на сравнении роста популярности запросов в поисковой системе Google в декабре 2022 года с периодом январь — ноябрь 2022 года (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner).
«Среди запросов, которые мы рассматривали, были разные варианты подарков: от традиционных (шоколад, игрушка, косметика) до современных технологических устройств (смарт-часы, умная колонка, увлажнитель воздуха)», — пояснили аналитики.
Статистические данные показали, что на звание самого популярного подарка на новогодние праздники в Беларуси претендует умная колонка — количество запросов в декабре 2022-го выросло на 311% по сравнению со средним месячным показателем в другое время (в январе — ноябре прошлого года). Видимо, белорусов привлекает многофункциональность гаджета: с его помощью можно не только слушать музыку, но и узнавать о последних новостях, управлять умным домом и многое другое.
На втором месте оказался подарочный набор (прирост количества запросов на 173%), который может включать в себя как сладости, так и чай, кофе или косметику — выбор огромен. На третьем и четвертом местах — одежда: пижама (132%) и свитер (106%). Замыкают пятерку лидеров среди популярных новогодних подарков в Беларуси умные часы (99%), которые отслеживают физическую активность, уведомляют о звонках и сообщениях.
Рейтинг самых популярных вариантов подарков, которыми интересовались белорусы:
- Умная колонка — рост на 311%.
- Подарочный набор — 173%.
- Пижама — 132%.
- Свитер — 106%.
- Смарт-часы — 99%.
- Увлажнитель воздуха — 93%.
- Игрушка — 76%.
- Игровая приставка — 75%.
- Массажер — 72%.
- Подарочный сертификат — 64%.
В мировом рейтинге подарков лидируют подарочный сертификат, косметический и подарочный наборы:
- Подарочный набор — 510,3%.
- Косметический набор — 257,3%.
- Подарочный сертификат — 149,9%.
- Шарф — 139,9%.
- Термокружка — 138,7%.
- Увлажнитель воздуха — 104,6%.
- Ароматическая свеча — 95,8%.
- Туалетная вода — 83,6%.
- Кофеварка — 77,1%.
- Lego — 60,4%.