СМИ: В Луганске подорвали авто высокопоставленного коллаборанта 1 6.12.2023, 16:48

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По предварительной информации, он получил ранения.

Во временно оккупированном Луганске были слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет New Voice.

Один из пропагандистских пабликов отмечает, что взрыв прогремел напротив стадиона Авангард, также сообщается о горении автомобиля.

Позже стало известно, что во взорванном автомобиле находился «депутат» фейкового «Народного Совета ЛНР» Олег Попов.

По предварительной информации, он получил ранения.

Позже глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил информацию о ранении депутата «Народного совета ЛНР» из-за подрыва автомобиля в центре Луганска.

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