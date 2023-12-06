СМИ: В Луганске подорвали авто высокопоставленного коллаборанта

СМИ: В Луганске подорвали авто высокопоставленного коллаборанта1
- 6.12.2023, 16:48
- 1,574
По предварительной информации, он получил ранения.
Во временно оккупированном Луганске были слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет New Voice.
Один из пропагандистских пабликов отмечает, что взрыв прогремел напротив стадиона Авангард, также сообщается о горении автомобиля.
Позже стало известно, что во взорванном автомобиле находился «депутат» фейкового «Народного Совета ЛНР» Олег Попов.
По предварительной информации, он получил ранения.
Позже глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил информацию о ранении депутата «Народного совета ЛНР» из-за подрыва автомобиля в центре Луганска.