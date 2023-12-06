Блинкен: Безнаказанность Путина откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру 6.12.2023, 19:09

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Энтони Блинкен

Россия должна потерпеть поражение.

Прекращение поддержки Украины позволит российскому диктатору Владимиру Путину и дальше действовать безнаказанно. Это откроет ящик Пандоры с агрессией по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена во время мероприятия «Коалиция глобального лидерства США», которое цитирует пресс-служба Госдепа.

«Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение. Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры с агрессией по всему миру», - заявил Блинкен.

По словам государственного секретаря США, другие потенциальные агрессоры будут анализировать реакцию мира на действия Путина и извлекут из этого урок.

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