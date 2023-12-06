Ученые рассказали, как спрогнозировать крах государства 1 6.12.2023, 23:02

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Распад государств особенно вероятен в первые 200 лет их существования.

Ученые из университетов Вагенингена, Кембриджа, Эксетера и Университета штата Вашингтон провели анализ 324 древних государств и выявили опасный период, когда страна становится наиболее уязвимой к потенциальному коллапсу, передает «Новое время».

Исследователи пришли к выводу, что, аналогично человеческому организму, государства проходят стадии «старения», при которых увеличивается риск потенциального исчезновения. Вероятность гибели государств резко возрастает в первые два столетия после их образования, а затем выравнивается, что может обеспечить продолжительное существование.

Эта закономерность выявлена на примере 324 государств, включая европейские общества, ранние цивилизации Америки и древние китайские династии. Ученые отмечают, что причины гибели государств часто связаны не только с внешними факторами, такими как природные бедствия, но и с внутренней динамикой общества.

«Социальная несправедливость, дефицит и экстремальные климатические вызовы» остаются факторами, способными вызвать неудовлетворение и насилие, приводящие к потенциальному коллапсу.

Исследователи отмечают, что современные общества также могут быть подвержены тем же механизмам, что и древние государства, подчеркивая актуальность изучения процессов роста и упадка.

В работе использовались критерии, такие как падение династии, для определения гибели государства. Несмотря на возможные ограничения такого подхода, ученые подчеркивают его значимость для анализа долгосрочных тенденций в истории обществ и стран.

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