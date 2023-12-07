Шел по тропинке: в РФ рассказали, что было с Кивой после первого выстрела 7.12.2023, 8:56

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И кто мог быть наводчиком.

Экс-нардеп и предатель Украины Илья Кива был ликвидирован двумя выстрелами – в грудь и голову.

Пули догнали преступника в лесопарке подмосковного поселка Супонево в Одинцово. Однако он еще некоторое время шел по тропе в сторону гостиницы «Величъ Country Club», в которой в последнее время проживал.

Российские СМИ обнародовали детали ликвидации топового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы. Также назвали возможного наводчика.

По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», тело Кивы обнаружили в двух-трех минутах ходьбы от отеля. Однако поскольку ликвидация предателя была проведена в относительно безлюдной прогулочной зоне гостиничного комплекса, его труп нашли не сразу – он пролежал на морозе минимум час.

Генеральный директор загородного клуба «Величъ Country Club» Юлия Синицына рассказала в комментарии росСМИ, как обнаружили тело Ильи Кивы. По ее словам, о найденном трупе ей сообщил местный житель. Она вместе с другими работниками гостиницы сначала сама пришла на место происшествия. Киву узнали, поскольку он был постояльцем и вызвали полицию.

По словам менеджера, на территорию парка может зайти кто-либо, она не закрыта, хотя и минимально охраняется сотрудниками.

По информации Telegram-канала Mash, Илья Кива поселился в отеле «Величъ Country Club» 2,5 месяца назад. Проживал там вместе со своей сожительницей. Кива каждый день выходил на вечерние прогулки по парку и последний раз повторил тот же маршрут, с которого не вернулся, отправившись на концерт к Кобзону.

Следователи допрашивают сожительницу Кивы. По одной из версий она могла навести киллера на след. Личность женщины пока не раскрывают.