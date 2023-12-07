Операция «Робин Гуд»: коварный план Путина провалился 7.12.2023, 9:38

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Виталий Портников

Портников обратил внимание на странные детали в истории с предателем Кивой.

Украинский журналист Виталий Портников озвучил свою точку зрения по поводу некоторых странных фактов из прошлого предателя Ильи Кивы.

В своем диалоге с Бориславом Березой Виталий Портников высказал свое предположение по поводу того, почему еще в 2019 года ныне покойный Илья Кива сменил «политическую ориентацию» и попал в блок «ОПЗЖ».

Сперва журналист озвучил интригующие вопросы по поводу фактов из биографии Ильи Кивы: «Как так произошло, что они его из патриотического лагеря, где он играл неоднозначную роль, но всегда придерживался этого лагеря, перекинули в ОПЗЖ?

Зачем им было нужно, чтобы человек такого уровня, который выполнял важные шпионские функции в национально-демократическом лагере Министерства внутренних дел Украины, попал в ОПЗЖ?».

Затем Виталий Портников обрисовал сценарий, который планировали реализовать в Украине власти РФ с участием Ильи Кивы: «У меня есть ответ на этот вопрос. В тот момент, когда они его послали в ОПЗЖ, а это был 2019 год, они уже были полностью уверены, что их реванш фактически уже удался и до окончательного превращения Украины в российский сателлит осталось только несколько шагов: дестабилизация ситуации, дискредитация власти, которая пришла после выборов 2019 года, условный переворот, который они потом решили ускорить при помощи собственных танков 24 февраля 2022 года».

«Им было нужно, чтобы в той партии, которая придет к власти, а они собирались сделать ОПЗЖ правящей партией, а Виктора Медведчука — спикером украинского парламента, был нужен человек из народа, украинец, такой себе «Робин Гуд», и они уже готовили такую роль Робина Гуда. Я думаю, если бы все произошло, как они планировали, он, скорее всего, стал бы министром внутренних дел Украины или руководителем СБУ», - дополнил вышесказанное украинский публицист.

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