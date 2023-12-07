«Взрываются люди Корнета, кучно пошло» 1 7.12.2023, 10:31

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Стали известны подробности о ликвидации в Луганске высокопоставленного коллаборанта Попова.

Неизвестные зачищают команду бывшего «министра МВД ЛНР» Игоря Корнета.

«Депутат» Олег Попов, которого вчера взорвали в своей машине, был его близким соратником.

Об этом сообщил российский военный и известный Z-военкор Егор Гузенко «Тринадцатый», передает Диалог.UA.

«Очень странно «взрываются» люди из команды Корнета… Кучно пошло. Включайте голову! Война», - написал Гузенко.

Отметим, что менее месяца назад в том же оккупированном Луганске был взорван экс-главарь «народной милиции» «ЛНР» Михаил Филипоненко. Он также был близким соратником Корнета.

Сам Корнет также пережил покушение в нынешнем 2023 году. Неизвестные пытались взорвать его в мае, но коллаборант сумел выжить. После этого он загадочно исчез, никакой информации о нем нет до сих пор.

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