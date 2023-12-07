«Кива лез на рожон» 4 7.12.2023, 13:45

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илья кива

Кому из предателей Украины следует приготовиться?

Убитый предатель Украины Илья Кива был легкой мишенью для ВСУ, сказал в беседе с «Можем объяснить» российский адвокат и публицист Марк Фейгин.

По его мнению, у ВСУ было два основных мотива убийства предателя.

Во-первых, «он — особый предатель. Он участвовал в войне в 2014 году и тогда отличался ультрапатриотической позицией, был публичной фигурой, был советником бывшего министра внутренних дел Украины [Арсена] Авакова. Возможно имел доступ к гостайне. Возможно сотрудничал с российскими спецслужбами, о чем было известно спецслужбам украинским», — говорит Фейгин.

Во-вторых, «Кива сам лез на рожон, был оголтелым пропагандистом, украинофобом, расточал угрозы. В отличие от Януковича, который [тихо] сидит на даче на Рублевке, и которого особо не видно», — добавляет адвокат.

По словам Фейгина, совершить подобную операцию для ВСУ не так сложно. «В России безусловно есть агентура. Около пяти миллионов украинцев находятся на территории РФ. Ну что же, среди пяти миллионов не найдется какое-то количество людей, находящихся на связи со спецслужбами Украины? Ну и потом, при всей закрытости границ России, все-таки для проникновения она доступна. Поэтому при желании и при возможностях такая ликвидация, но именно такого человека, как Кива, возможна».

А вот Януковичу опасаться пока не стоит: «Я думаю, что Януковича просто тяжелее ликвидировать. Поскольку он имеет, скорее всего, охрану ФСО. Но стоит опасаться людям рангом пониже, как [политику Олегу] Цареву, например» (покушение на него было в октябре).

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