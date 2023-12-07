The Times: Украинские дроны подбили в море два современных российских корабля 7.12.2023, 14:00

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Офицер ГУР с секретной базы на Днепре рассказал подробности операции.

Представитель Главного управления разведки Минобороны рассказал журналистам о работе морских дронов и о том, какую опасность они представляют для флота оккупантов.

С военнослужащим с позывным «Тринадцатый» общались журналисты The Times.

Они посетили секретную военную базу на Днепре и ознакомились с новыми модификациями морских дронов. Рядом находится склад, «наполненный достаточным количеством взрывчатки, чтобы уничтожить весь Черноморский флот России», - пишет издание.

Тринадцатый раскрыл журналистам подробности атаки морских дронов на российские корабли возле Черноморска в оккупированном Крыму, произошедшей 10 ноября. По его словам, дроны зашли в порт на рассвете. Россияне увидели их и открыли огонь из пулеметов, но не смогли попасть. Тогда они стали стрелять из оружия большого калибра. Но это не помешало двум дронам поразить катера класса «Серна». Третий дрон взорвался в доке.

«Радость была невероятная. Целью моей жизни было потопить российский корабль, и мы потопили целых два. Насколько я знаю, этого еще никто и нигде не делал. Теперь у нас новая цель – потопить что-то большее», – рассказал «Тринадцатый».

Украинские надводные дроны атаковали российские корабли в мае, июле и сентябре. Каждый раз, по словам представителя ГУР, удавалось повредить корабли, стоимость строительства которых и подготовки экипажа для них в тысячи раз больше стоимости надводного дрона.

«Мы пишем историю. И наши западные партнеры очень заинтересованы в таких инструментах», - говорит Тринадцатый.

По его словам, атаки морских дронов заставили россиян перейти в Черном море от наступательного патрулирования к оборонным задачам. Благодаря этому, Украина смогла проложить торговый путь через Босфор вдоль берегов Румынии и Болгарии.

Журналисты The Times увидели на базе дроны Magura V5. Каждый из них оснащен двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым приемником и двигателем мощностью 300 л.с., что позволяет дрону двигаться со скоростью 45 морских миль/час. В носовой части Magura V5 размещена 250-килограммовая боеголовка.

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