Вольфович засуетился после визита Лукашенко в Китай 1 7.12.2023, 14:01

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Александр Вольфович

И поехал на границу.

Глава Собеза Беларуси Александр Вольфович, как как пишет БелТА, по дороге в Брест «лично оценил масштаб скопления» фур на границе.

Примечательно, что Вольфович засуетился после визита Лукашенко в Китай.

Пограничные переходы на границе с Польшей и Литвой были закрыты этими странами из-за миграционного кризиса и соучастия Беларуси в российской агрессии. Также это был ответ Польши на 8-летний приговор журналисту Андрею Почобуту. Его освобождение Польша называет условием открытия пограничного перехода.

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