Вольфович засуетился после визита Лукашенко в Китай1
- 7.12.2023, 14:01
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И поехал на границу.
Глава Собеза Беларуси Александр Вольфович, как как пишет БелТА, по дороге в Брест «лично оценил масштаб скопления» фур на границе.
Примечательно, что Вольфович засуетился после визита Лукашенко в Китай.
Пограничные переходы на границе с Польшей и Литвой были закрыты этими странами из-за миграционного кризиса и соучастия Беларуси в российской агрессии. Также это был ответ Польши на 8-летний приговор журналисту Андрею Почобуту. Его освобождение Польша называет условием открытия пограничного перехода.