закрыть
7 декабря 2023, четверг, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вольфович засуетился после визита Лукашенко в Китай

1
  • 7.12.2023, 14:01
  • 5,446
Вольфович засуетился после визита Лукашенко в Китай
Александр Вольфович

И поехал на границу.

Глава Собеза Беларуси Александр Вольфович, как как пишет БелТА, по дороге в Брест «лично оценил масштаб скопления» фур на границе.

Примечательно, что Вольфович засуетился после визита Лукашенко в Китай.

Пограничные переходы на границе с Польшей и Литвой были закрыты этими странами из-за миграционного кризиса и соучастия Беларуси в российской агрессии. Также это был ответ Польши на 8-летний приговор журналисту Андрею Почобуту. Его освобождение Польша называет условием открытия пограничного перехода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо