Что стоит за внезапным визитом Лукашенко в Китай 4.12.2023, 15:47

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Мнение украинского дипломата.

Лукашенко с неанонсированным визитом отправился в Пекин, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Почему белорусский диктатор так зачастил в Поднебесную? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с украинским дипломатом, политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой:

— Лукашенко уже давно рассматривает Пекин, скажем так, как рычаг, который позволяет ему уменьшить свою зависимость от России и каким-то образом удержаться на месте. Во-вторых, в условиях войны он пытается получить не только политические инструменты удержания при власти, но и экономические. Понятное дело, что Китай является одним из крупнейших экономических центров, соответственно, Лукашенко надеется таким образом как-то решить проблемные экономические вопросы. Так что все очень логично.

Ничего не говорю об их мировоззрении. Что Си Цзиньпин, что Путин, что Лукашенко — они братья по разуму. Абсолютно естественно, что белорусский диктатор часто бывает в Пекине, он хотел бы больше помощи, больше торговли, что усиливало бы его позиции. Думаю, что Лукашенко действительно верит, что мир кардинально изменится благодаря российскому вторжению в Украину и оказанной в этом помощи со стороны его режима.

— Примечательно, что пресс-служба Лукашенко ограничилась лишь обтекаемыми фразами о поддержке со стороны Си Цзиньпина, проекте «Один пояс, один путь». А вот агентство «Синьхуа» написало, что глава КНР и белорусский диктатор говорили о войне в Украине. Почему пресс-служба Лукашенко умолчала об этом, а китайское госагентство подчеркнуло?

— Что касается проекта «Один пояс, один путь», то там сейчас абсолютно не о чем говорить с точки зрения белорусских интересов, потому что китайцы временно отказались от северной части этого пути. Они сейчас смотрят на так называемый серединный путь, через, прежде всего, Южный Кавказ. В связи с этим Азербайджан играет ключевую роль, потому что с Россией ухудшены отношения в Европе и товары не могут перемещаться в таком количестве, есть вопросы безопасности и так далее. То есть Лукашенко можно сколько угодно поддерживать эту инициативу, говорить о своей привлекательности, но пока идет война — это тупиковая вещь.

Что касается разговоров по Украине, то в этом смысла нет. Разговор был для галочки, поскольку он является (и я надеюсь, что он будет объявлен) военным преступником. Лукашенко замешан в незаконном захвате украинских детей, но также Беларусь является страной-агрессором наравне с Российской Федерацией, поскольку предоставила свою территорию. Вы же прекрасно понимаете, что какие-то мирные инициативы от Лукашенко ни в Киеве, ни где-нибудь в Европе никто не будет серьезно воспринимать.

Китай не поменяет свою позицию также, поскольку они молчаливо на стороне Кремля, им не нравится блок НАТО. Они хотят, чтобы в идеальном варианте эта война завершилась победой России, это означало бы большие шансы для Китая, что он будет решать свои проблемы другим способом, прежде всего — по Тайваню, но и с европейцами тоже. Но смысл этих разговоров только для галочки.

Если вернуться в 2014-й год, считаю, что президент Порошенко сделал тогда большую ошибку, когда позволил превратить Минск в площадку для дискуссий по поводу прекращения войны. Это была ужасная ошибка, поскольку дала режиму Лукашенко определенную легитимность, она дала европейцам возможность не использовать фразу «последний диктатор Европы». Понятное дело, что повторять таких ошибок никто не собирается. Тем более, что Лукашенко не может повлиять никоим образом на позицию Путина, никакие мирные инициативы самостоятельными там быть в принципе не могут, поскольку это младший партнер Путина. Уже не говорю, что видение ситуации в Украине у него абсолютно искаженное. Поэтому то, о чем они там говорили, это как для собаки стоп-сигнал, то есть совершенно не имеет никакого значения.

— Лукашенко создает проблемы для Китая на границах с ЕС, ставя под угрозу транзит в Европу миграционным кризисом. Могли ли в Пекине говорить с Лукашенко об этих проблемах?

— Думаю, что Лукашенко не тот человек, с которым надо разговаривать. Эти вопросы надо обсуждать либо с Путиным, либо с Патрушевым, поскольку подобные вещи были искусственно созданы. Это спецоперация ФСБ, КГБ является там просто исполнителем, скажем так, технической части.

На границе России и Финляндии, где также появилось напряжение, повторяется та же самая история. Россия пытается создать точку напряжения для того, чтобы расшатать внутреннюю политическую ситуацию в стране. Плюс, соответственно, помочь крайне правым силам, в Финляндии это не вариант, но в других европейских странах — достаточно реалистичная вещь. Антиэмигрантские, антибеженские силы есть, и они получают дополнительный бонус к своим лозунгам, возможность прийти к власти или укрепить свое влияние. А это и нужно Путину, поскольку крайне правые идиоты вместе с крайне левыми идиотами раскачивают ситуацию. Они выступают против поддержки Украины, говорят, что с Россией надо как-то примиряться и так далее.

Я немножко в сторону ушел, но смысл в том, что Си Цзиньпину разговаривать об этом с человеком, который не влияет на ситуацию, нет смысла. Лукашенко получает указания из Москвы о том, как должна пройти операция по давлению на соседей, но он совершенно несамостоятельный игрок, чтобы каким-то образом решить проблему давления, безопасности экспорта. Даже если они об этом и говорили, то это скорее в формате просто зачитать какие-то позиции, но точно не решать вопросы.

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