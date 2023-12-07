Мать Эдуарда Лобова: В Украине пропал банковский счет сына 7.12.2023, 15:13

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Марина Лобова

Фото: charter97.org

Документы погибшего белорусского добровольца ей также до сих пор не вернули.

В Варшаве 28 октября прошел вечер памяти добровольца Эдуарда Лобова и других белорусских воинов, погибших на войне в Украине.

На мероприятии, организованном главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной, мать погибшего добровольца Марина Лобова рассказала, что ей до сих пор не отдали документы Эдуарда, а в украинском банке пропал счет, на который он получал зарплату во время службы в ВСУ.

Сайт Charter97.org узнал у Марины, изменилось ли что-то за это время:

— По некоторым моментам есть сдвиги, а что-то осталось без изменений. Насчет документов я сама позвонила в часть, там мне помог начальник финансовой службы Ян Грысь. Документы вроде уже высланы в военкомат, правда, не знаю, дошли ли они, их еще не получили.

В 72-й бригаде, в которой служил Эдик, мне все помогали. Но есть такая Юлия Гайдукевич, которая заявила, что отвечает за «двухсотых». Так она назвала погибших героев Украины, контрактников — «контриками», все время пользовалась сленгом. Считаю, что для родственников погибших это оскорбительно звучит. Для меня это сын, живой человек, герой, который отдал жизнь за Украину, а не «двухсотый», как она его называет.

Видимо, она взяла на себя полномочия Министерства обороны Украины и решила, что мне «не положено получать в целом и документы, и компенсацию». Гайдукевич отказала мне еще и в компенсации, хотя я ничего не писала в 72-ю бригаду по этому вопросу, это решает Министерство обороны Украины.

Гайдукевич объясняла, что «мне не положено получать документы, так как у меня белорусский паспорт», поэтому она и не высылает мне документы сына. Получилась такая дискриминация по национальному признаку. В Украине нет ограничений, что родственникам погибших белорусов нельзя высылать документы.

Но мы уже решили с начальником финансовой службы эти проблемы, во всяком случае — мне сказали, что документы высланы. Надеюсь, что выслали все необходимое.

Эдуард Лобов

— Удалось ли чего-то добиться в деле с банковским счетом Эдуарда?

— После презентации фильма ко мне подошел сотрудник посольства Украины Роман Шепеляк. Я ему выслала документы, которые подтверждают, что мой сын служил в ВСУ, что имел выплаты на счет «Приватбанка». Роман пообещал, что перешлет эти документы в Киев, чтобы там что-то сделали, поискали этот счет. Но, к сожалению, уже прошло больше месяца с того времени, а итогов никаких нет, тишина.

Я и сама ездила в Хмельницкий к нотариусу, предоставила эти документы из части, что были выплаты, чтобы он подал еще раз запрос в банк. Первый раз, когда они подавали, им вообще ответили, что «счета нет и быть не может». А выплаты шли в «Приватбанк».

— Есть ли похожие проблемы у родственников военнослужащих?

— Да, я про это слышала, читала в интернете, что некоторые командиры частей перечисляли деньги себе на счет. Но чтобы просто исчез счет в банке — такого я еще не слышала.

— Есть ли какие-то подвижки с присвоением Эдуарду звания Героя Украины?

— Этим сейчас занимаются в Украине, также я подписала договор с организацией белорусов в Германии Freedom for Belarus gUG, которые, надеюсь, мне будут помогать в этом деле. Собираются подписи под петицией,

Руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич направил запрос в 72-ю бригаду, чтобы они ходатайствовали со своей стороны, потому что без этого ходатайства не может быть присвоено звание Героя Украины. Процесс идет, но неизвестно, чем это закончится.

Хотела бы высказать благодарность 8-му полку Сил специальных операций, где мой Эдик служил ранее. Они на самом деле помнят его и во многом мне помогли. В Хмельницком был поставлен памятный знак, и благодаря тому, что они подали запрос в городскую раду Хмельницкого, моему Эдику было присвоено звание почетного горожанина.

Также хотела бы поблагодарить городской военкомат Хмельницкого, откуда призывался Эдик. Они мне помогли в получении документов, писали обращения в 72-ю бригаду.

Справка

Белорусский доброволец Эдуард Лобов погиб 26 января 2023 года, защищая Угледар. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Эдуард Лобов воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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