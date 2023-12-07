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Российские депутаты запаниковали после ликвидации предателя Украины Ильи Кивы

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  • 7.12.2023, 18:29
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Российские депутаты запаниковали после ликвидации предателя Украины Ильи Кивы

В Совфеде РФ заявили о «повисших в воздухе угрозах».

Комитеты Совета Федерации РФ подготовят к 13 декабря предложения по защите российских политиков и общественных деятелей от угроз со стороны Украины, сообщил агентству «РИА Новости» вице-спикер Совфеда Константин Косачев.  

Такое поручение дано сенаторам в связи с убийством экс-депутата Верховной рады, предателя Украины Ильи Кивы в Подмосковье, пояснил Косачев. 

Он пояснил, что «в воздухе повисли угрозы» в адрес российских политиков и работников СМИ и что для их защиты «нужны системные действия как в России, так и на международном уровне». Ранее Косачев называл убийство Кивы «актом государственного терроризма» и заявлял, что как «известно из открытых источников», за ним стоит Минобороны Украины. 

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