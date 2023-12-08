На Арабатской стрелке обнаружили тайную авиабазу РФ 8.12.2023, 9:20

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Туда переместили уцелевшие вертолете после разгрома в Чаплинке.

Оккупационные войска РФ разместили на юге Херсонской области свою большую военную авиабазу. Она появилась на территории морского курорта «Волна» в селе Стрелковое на Арабатской стрелке – недалеко от административной границы с временно захваченным Крымом.

Об этом сообщили аналитики группы Tatarigami_UA на своем аккаунте в социальной сети Х (раннее Twitter).

В четверг, 7 декабря, они опубликовали соответствующие спутниковые снимки.

Эксперты отметили, что войска России создали в различных местах секретные вертолетные базы и FARP – пункты вооружения и заправки для авиатехники. В ноябре 2022 года, когда воины Сил обороны Украины продвинулись на Херсонщине и освободили областной центр, россияне решили переместить свои вертолеты с аэродрома Чаплинка в более безопасные внутренние районы.

На одном снимке видно около 20 вертолетных площадок, некоторые из которых заняты вертолетами армии России, такими как Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Этот участок огорожен забором. При этом на снимках, сделанных в 2021 году, этих вертолетных площадок не видно.

«Это говорит о быстрых усилиях по созданию специальной вертолетной базы, удобно расположенной среди пляжных курортов и отелей и потенциально служащей жильем для их пилотов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на ранних этапах вторжения в Украину российские оккупанты не использовали это место для дислокации своей военной техники.

«Эвакуация и перемещение авиабазы Чаплинка, как упоминалось ранее, иллюстрируют необходимость России создать новые скрытые пункты из-за опасений по поводу того, что это место является потенциальной целью. Учитывая то, что ассортимент вооружения у Украины растет, эта тенденция сохранится», – пишут аналитики.

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