Белорус призывает министра ЖКХ к ответу 8.12.2023, 11:45

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По всей стране ухудшается ситуация с вывозом мусора.

Во всех уголках Беларуси ухудшилась ситуация с вывозом мусора, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Отходы не вывозят иногда больше недели, прямо на земле возникают мусорные кучи, по которым резвятся крысы, есть риск распространения инфекции.

Коммунальщики, включая разрекламированный сервис 115, не реагируют на жалобы населения. У них есть время и ресурсы косить траву под снегом, гонять снегоуборочные машины вхолостую по кругу, заниматься другой показухой.

Качество работы коммунальщиков падает год от года. Хотелось бы услышать объяснение этому от министра ЖКХ Геннадия Трубило, проработавшего большую часть жизни в этой сфере, а с 2012 года на должности замминистра.

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