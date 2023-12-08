«Режим деградирует ускоренными темпами» 1 8.12.2023, 11:50

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Белорус высказался о происходящем в учебных заведениях.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Иван из Солигорска:

— В этом году начала появляться информация, что лукашисты устраивают выездные судебные заседания в учебных заведениях. Я по этому поводу сразу вспомнил свое советское школьное детство.

В середине 80-х, когда я учился в старших классах средней школы №5, однажды всех учеников не отпустили после занятий домой, а завели в актовый зал, где должен был состояться суд. Это был настоящий суд: на сцене сидела судья, рядом были обвинитель, адвокат и подсудимая девушка лет 15. В чем ее обвиняли, уже точно не помню. Кажется, она стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и что-то украла в магазине.

На нас, школьников, тот процесс произвел большое впечатление, но прежде всего тем, что первое заседание длилось лишь несколько минут. Судья сначала спросила у подсудимой, прочитала ли она все материалы дела. Та пробормотала, что нет, и судья объявила, что судебное заседание переносится. Все должны были разойтись, чтобы повторно собраться в том же зале через три недели. Тогда уже все формальности были соблюдены, и был вынесен приговор.

Даже тогда, в советское время, когда коммунистическая диктатура была закреплена в Конституции, обращали внимание на какие-то процессуальные детали. А что же теперь? Читаю очередную новость: в Добрушском районе во время собрания родителей, учеников и учителей милиционеры показательно арестовали учащегося 11-го класса, надев на того наручники.

Видимо, представители режима решили, что взрослых уже достаточно запугали и пора уже взяться за подростков.

Если лукашистский режим будет дальше деградировать такими темпами, даже страшно представить, до какого дна он может опуститься. Еще разве что малые дети не «обласканы вниманием» карательных органов, хотя здесь обширное пространство для «творчества». Разбил проказник в государственном дошкольном учреждении тарелку — вредитель, спел куплет из «Трох чарапах» — вообще экстремист! Ждем первого судебного процесса в детском саду!

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