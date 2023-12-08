Под Минском продают роскошный дом с фонтаном, камином и баней 8.12.2023, 12:03

Цена — не космос.

Современную дачу тяжело представить без бани и террасы, где можно провести целый день за беседой в большой компании. Под Минском продается как раз такой объект. Внутри есть три спальни, уютно обустроена кухня-гостиная с камином. В доме имеются коммуникации, что позволяет жить в нем круглый год. Сайт realt.by показал, как он выглядит и за какую цену его можно купить.

Дом находится в Логойском районе в СТ «Виола» — 31 км от Минска. Это возле горнолыжного комплекса «Логойск». Его возвели в 2023 году. Конструкция стен — каркасно-засыпная, на крыше лежит мягкая черепица. Внутри расположились три спальни, кухня-гостиная и санузел. Общая площадь дома — 92,1 м².

В кухне-гостиной имеются высокие потолки, есть выход на террасу. Владельцы сделали минималистичный ремонт с деревянной отделкой, установили камин, обставили комнату яркой мебелью, украсили текстилем. За зоной отдыха расположились обеденная часть и кухонный гарнитур. Вся мебель и техника останутся в доме и после продажи.

В двух спальнях имеются кровати и шкафы. Интерьер комнат не выбивается из общего стиля. Сюда также попадает много естественного света за счет панорамных окон.

Санузел здесь совмещенный и с душевой кабиной. Отапливается дом с помощью электричества, водопровод — центральный, а канализация — местная.

Как писали выше, к дому прилегает крытая терраса c зонами отдыха и барбекю.

На участке в 8,18 сотки разместилась баня со своей террасой и купелью под боком.

На территории также сделаны фонтан, два навеса под машины, выведена розетка для подзарядки электромобиля. Участок огорожен по периметру, установлены ворота с электроприводом.

Стоимость дома — 129 999 долларов.

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