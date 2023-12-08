Передача Шаранговича помогла «Калгари Флеймз» обыграть «Каролина Харрикейнз» в матче НХЛ 1 8.12.2023, 12:13

Белорусский форвард завершил поединок с коэффициентом полезности «+1».

Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился результативной передачей в победном матче «Калгари Флеймз», передает sportnaviny.com.

Хоккеисты «Калгари Флэймз» прервали двухматчевую серию поражений, обыграв в домашнем поединке «Каролина Харрикейнз».

Встреча, которая состоялась на льду арены «Скоушабэнк-Сэдлдоум», завершилась волевой победой «Калгари Флэймз» со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 3:0).

Счет в матче открыл нападающий «Каролина Харрикейнз» Стефан Ноусен, поразивший ворота голкипера «Калгари Флэймз» Дастина Вулфа на 3-й минуте первого периода.

Спустя шесть минут Майкл Бантинг удваивает преимущество «ураганов» отличившись точным броском на 9-й минуте.

Во втором отрезке матча команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами.

В третьей двадцатиминутке хоккеисты «Калгари Флеймз» смогли отыграться и вырвать победу у команды гостей.

Сперва, шведский защитник «огней» Расмус Андерссон «распечатывает» ворота российского голкипера «Каролина Харрикейнз» Петра Кочеткова на 46-й минуте противостояния, затем центрфорвард Коннор Зари сравнивает цифры на табло, добившись паритета в счете на 48-й минуте.

Победную точку в поединке поставил нападающий «Калгари» Блейк Коулман, замкнувший передачу белоруса Егора Шаранговича на 52-й минуте.

Белорусский форвард Егор Шарангович отыграл 21 минуту и 24 секунды игрового времени, отметившись 1 ассистентским баллом и завершив поединок с коэффициентом полезности «+1».

Для Шаранговича – это 6 результативная передача к 5 заброшенным шайбам в 25 сыгранных матчах текущего регулярного сезона НХЛ.

Всего в карьере НХЛ у белорусского нападающего 230 поединков, в которых Шарангович отличился 58 голами и 59 ассистентскими баллами.

Таким образом, хоккеисты «Калгари Флэймз» прервали двухматчевую серию поражений и с 25 набранными очками располагаются на десятой строке в турнирной таблице Западной Конференции. «Каролина Харрикейнз» проиграла третий матч подряд и все в гостях. «Ураганы» на восьмой позиции в Восточной Конференции с 29 очками на балансе.

В следующем матче «Калгари Флэймз» сразится на домашней арене с «Нью-Джерси Девилз», а «Каролина Харрикейнз» в гостевой встрече будет противостоять «Ванкувер Кэнакс».

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