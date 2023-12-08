«Гнать надо этих старых дедов: и белорусского, и российского, и Мороза»5
- 8.12.2023, 12:17
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О чем стоит задуматься в предпраздничное время.
— В Ивацевичском районе начались предрождественские мероприятия! В гости к детям пожаловал Дед Мороз с бородой и мешком с подарками, все как положено, вот только в военном ватнике и красной звездой на шапке, — делится с сайтом Charter97.org читатель Евгений, живущий под Ивацевичами.
Конечно же, люди в нашем районном центре не избалованы культурной жизнью, с радостью бросились водить хороводы и петь песни.
Мне же подумалось, что не вырваться нам из этого коммунистического обмана до того момента, пока будем пользоваться советской идеологией! Это же некогда «советы» придумали Деда Мороза и Снегурочку. У меня так параллель старый дед и эскорт (Лукашенко и любовницы). Взгляните на страны Запада — у них всех Святой Николай (Санта Клаус или просто Санта). Здесь явно просматривается и связь с верой, и вера в чудеса, ведь это святой.
Я так своих детей от рождения учил, что к ним приходит Святой Николай, и подарки он носит, потому что он волшебник. Рождество мы празднуем 25 декабря, как, кстати, и православные христиане Греции и Болгарии. Только РПЦ противопоставляет себя всему цивилизованному миру, празднуя Рождество Христово 7 января.
Как только в наших душах и семьях поселится Святой Николай, то и белорусы поверят в чудеса. По моему мнению, гнать надо этих старых дедов: и белорусского, и российского, и Мороза.