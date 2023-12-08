Свислочь имени Лукашенко 10 Ирина Халип

8.12.2023, 12:19

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Второе место на конкурсе дураков – не призовое.

Была в Свислочи гимназия имени Кастуся Калиновского, а стала гимназией имени Паши Василенко. Скоро, похоже, и минскую улицу переименуют. Все к тому идет.

Свислочские чиновники из отдела образования объяснили, что личность Калиновского на сегодняшний день не является такой популярной, вот и приняли такое решение. Ну да, а популярность Паши Василенко бьет все рекорды – вероятно, именно это они имели в виду.

Паша Василенко – действительно героиня-подпольщица Второй мировой войны. Она устроилась на работу в немецкую столовую и внимательно слушала и запоминала все, о чем говорят немцы, а потом передавала информацию партизанам. Заодно еще и продукты выносила – тоже для партизан, которым, в отличие от армии, довольствие не полагалось и приходилось самим добывать хлеб. Пашу Василенко арестовали в сорок третьем, пытали, а затем повесили вместе с отцом и братом. Героическая девушка, светлая ей память.

Кстати, с памятью о Василенко в районе все в порядке: в Свислочи и Доброволе – родной деревне Паши – есть улицы, названные ее именем. И, кстати, школа в Доброволе тоже есть. Просто так и называется «Учебно-педагогический комплекс Добровольский детский сад-средняя школа». Почему бы не назвать именно эту школу, в которой училась Пелагея Василенко, ее именем? Это было бы естественно и логично. А гимназию в Свислочи Василенко не оканчивала, зато ее окончил Кастусь Калиновский. И его имя гимназия – тогда еще средняя школа №1 Свислочи – получила вовсе не от Позняка или Верховного Совета 12-го созыва с сильной фракцией БНФ, вовсе не чьими-то тайными усилиями, а совершенно прозаическим постановлением министерства просвещения БССР.

Точно так же, как улицу Калиновского, которую каждый минчанин помнит столько же, сколько себя, назвали так не Шушкевич и не Позняк: свое имя новая улица, которая тогда казалась краем земли, а потом оказалась едва ли не в центре города, получила еще в 1963 году. То есть имя Калиновского ей дали коммунисты.

Кастусь Калиновский – личность уникальная. Он герой-универсал. То есть герой для всех. Для коммунистов он был борцом за освобождение крестьян, и про «Мужыцую праўду» рассказывали школьникам на уроках истории. Для национально-ориентированных белорусов он – человек, который боролся против Российской империи на землях Великого княжества Литовского. Левый или правый, коммунист или консерватор, прогрессист или ретроград – каждый увидит в борьбе Калиновского свою, социально или политически близкую, грань абсолютного героизма. И только Лукашенко отметился даже здесь. Только ему Кастусь Калиновский мешает самим фактом своего существования в истории Беларуси, только его он раздражает и дразнит. Лукашенко сам, добровольно, а вовсе не по приговору суда, подписал в январе 1996 года указ №26 «Об утверждении описания орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь». И орден Калиновского вместе с орденом Скорины, учрежденные Верховным Советом в апреле 1995 года, стали государственными наградами Беларуси. Причем если орден Скорины должен был вручаться за заслуги в области национального возрождения, то орден Калиновского – за подвиги. «За самоотверженный поступок, мужество и отвагу». Но орден этот ни разу так и не был вручен, а в 2004 году официально упразднен. Наверняка потому, что Лукашенко не может выносить даже произнесение или написание имени белорусского героя. А дальше уже начинаются всякие инициативы на местах, как в Свислочи.

Кстати, в том Свислочском районе, помимо учебно-педагогических комплексов, как в деревне Доброволя, есть три средние школы. Одна из них носит имя Николая Массонова – советского комдива, погибшего возле Свислочи в 1944 году. А две – безымянные. И если уж так хотелось присвоить чему-нибудь еще имя Паши Василенко, выбор у свислочских чиновников был вполне приличный. Но им нужно было не Пашу увековечить, а вымарать имя Калиновского из истории. Точно так же, как пытается это сделать Лукашенко. Районные чиновники – всего лишь его братья меньшие. И более бесхитростные. Я бы даже сказала, первозданные. Неужто не поняли, что грязными тряпками имя героя не стереть?

Теперь они наверняка ждут, что инициатива будет вознаграждена, и им дадут какие-нибудь памятные знаки из того самого указа №26. А то и медальку «За трудовые заслуги». Не дадут. Второе место на конкурсе дураков – не призовое.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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