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Украинский экипаж американской БМП Bradley разбил колонну российской бронетехники возле Авдеевки

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  • 8.12.2023, 13:51
  • 2,212
Украинский экипаж американской БМП Bradley разбил колонну российской бронетехники возле Авдеевки

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы украинского экипажа американской БМП M2A2 Bradley вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу украинских бойцов на северо-восточной окраине села Степовое снял беспилотник.

«Огонь по северо-восточным окрестностям Степового на Авдеевском направлении на американской БМП M2A2 Bradley ведут воины 47-й бригады отдельной механизированной бригады. На кадрах можно видеть, как на некоторых участках горит российская бронетехника», - отмечает автор.

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