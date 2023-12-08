Украинский экипаж американской БМП Bradley разбил колонну российской бронетехники возле Авдеевки 2 8.12.2023, 13:51

2,212

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы украинского экипажа американской БМП M2A2 Bradley вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу украинских бойцов на северо-восточной окраине села Степовое снял беспилотник.

«Огонь по северо-восточным окрестностям Степового на Авдеевском направлении на американской БМП M2A2 Bradley ведут воины 47-й бригады отдельной механизированной бригады. На кадрах можно видеть, как на некоторых участках горит российская бронетехника», - отмечает автор.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».