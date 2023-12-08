Друг «королевы ДНР» хотел разрекламировать Януковича и Деда Мороза, но опозорился 3 8.12.2023, 14:46

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Видеофакт.

Пророссийский блогер Кирилл Сириус, который дружит с «королевой ДНР» Алиной Андриевской, оконфузился бестолковой рекламой украинского президента-предателя Виктора Януковича и переодетых в Деда Мороза и Снегурочку актеров.

Инфлюэнсер записал две интеграции, которые в сумме не набрали и 50 лайков при почти 15 тысячах подписчиков жителя оккупированного Донецка.

Однако благодаря рекламе Сириуса в сети узнали, что в оккупированном Россией городе работает сервис по продвижению «недружественной» валюты – долларов. Об этом блогер рассказал на своей странице.

Пропагандист показал доллар в рамке, подписанный цитатой предателя Украины Виктора Федоровича Януковича «Я ваши деньги не считаю, вы не считайте мои».

Такой подарок, «о котором все мечтают», Сириус расхвалил своей аудитории, уверив, что под стекло можно поместить долларовую купюру любого номинала, ведь в фирме, которая создает этот хлам, много долларов.

Рубли запихнуть в рамку почему-то не предложили, а цитату коррупционера считают апогеем остроумия.

В комментариях видео метко описали: «Какое д*рьмо ты рекламируешь!».

Другой несуразной рекламой Сириуса стали танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой на площади в Донецке. Блогер заявил, что незнакомцев в новогодних костюмах можно заказать всего за 3,5 тысячи рублей.

За эти деньги, которые в пересчете в гривни составляют чуть больше тысячи, можно на нетрезвую голову поразвлечься с актерами и доверить им своих детей.

Комично выглядит, как Сириус пытается сделать вид, что два сказочных персонажа устроили «ажиотаж» на пустой площади, где к ним якобы подбегает много детей, которых на самом деле только двое.