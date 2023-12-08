Покупатели 8,5 часов боролись на торгах за самодельный трактор из Ушачей 10 8.12.2023, 14:58

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Трактор продали за круглую сумму.

Самодельный трактор из Ушачей ушел на торгах по цене выше заявленной в четыре раза. Необычный лот, как пишут vitbichi.by, был выставлен на торги на площадке РУП «Белюробеспечение».

Трактор кустарного производства, его собрал житель Ушачей, он оснащен бензиновым двигателем китайского производства мощностью 13 лошадиных сил, а по компоновочной схеме в общем и целом схож с мини-трактором «Беларус-132» производства МТЗ.

Машина на ходу, в полностью работоспособном состоянии, продать его владелец решился по причине непростых жизненных обстоятельств. Первоначальная цена - 640 рублей, за машину боролись 23 покупателя.

Торги длились в течение восьми с половиной часов, число шагов составило 93. В конечном счете оригинальную сельхозмашину продали за 2545 рублей 80 копеек.

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