«Ник и Майк»: Хунту ничего хорошего не ждет
- 8.12.2023, 15:34
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Новое польское правительство настроено жестко.
Несмотря на всех эмиссаров, которые посылают сигналы в адрес нового правительства и некоторые наезды на уходящее польское правительство, ничего хорошего хунту не ждёт, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Позиция в отношении контрабанды ужесточится. Экономическое взаимодействие будет сворачиваться.
Договориться будет сложнее, а не проще, потому что хунта кинула предыдущее правительство Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского, несмотря на попытку выстраивания диалога в пользу эволюционных изменений в Беларуси.