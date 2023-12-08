Расходный материал Путина 4 Александр Невзоров

8.12.2023, 16:26

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Александр Невзоров

В нужный момент «ваньки» будут «употреблены и частично израсходованы».

Россияне до сих пор думают, что в жертву «геополитическим бредням» Путина приносятся только «жлобы из глубинки». Поэтому окопы, полные российских трупов, – особого впечатления на российскую публику и не производят.

Безразличие россиян к огромным фронтовым потерям основано на том убеждении, что всякое быдло и существует для того, чтобы в нужный момент «сдохнуть за родину». Никакой другой функции у всех этих «ванек из передрищенска» и не просматривается. Ни на что больше они не пригодны.

«Ваньки» и есть тот самый «расходный материал», который делается в грязных койках и роддомах глубинки для «военных нужд страны». В нужный момент «ваньки» будут «употреблены и частично израсходованы». Это их прямое предназначение. Рыдания и бунты неуместны. Такова логика России.

В самое ближайшее время самолеты гражданской авиации РФ начнут не просто «гореть, глохнуть и ломаться», как это происходит сегодня (10 серьезных авиааварий за девять дней, включая помпаж).

Судя по всем техническим приметам – они начнут полноценно «падать», засевая просторы трупами уже не «расходников», а тех граждан, которые предполагали еще пожить.

Это неизбежно. Пока «крякаются» те узлы и детали, износ которых не приводит к катастрофам. Но на очереди и коренные полетные системы. Они все уже «дышат на ладан».

После третьего–четвертого падения россияне могут сообразить, что в жертву своей войне маньяк принес не только «глубинное жлобье», но и то мещанство, которое живет в уверенности, что война его «не касается».

Александр Невзоров, Telegram

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