Украина впервые получила самый современный беспилотный комплекс Luna

Украина впервые получила самый современный беспилотный комплекс Luna1
- 8.12.2023, 20:03
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Luna NG может летать более 12 часов и способен вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров.
Правительство Германии 8 декабря обновило размещенный на официальном сайте список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооруженной агрессии РФ.
В новый пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:
один разведывательный комплекс Luna NG;
10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями (всего в Украину доставлено 152 дрона такого типа);
шесть погранично-патрульных автомобилей (всего 241);
восемь грузовиков Zetros (всего 232);
100 тыс. аптечек первой помощи (всего 500 тыс.);
медицинские материалы;
70 автоматических гранатометов MGW (впервые);
250 снарядов калибра 155 мм (всего более 26 тыс.).
Сроки этих поставок не раскрываются.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 14 августа анонсировал развертывание системы Luna NG в Украине. В компании добавили, что сумма заказа, размещенного сейчас на эту систему, не превышает нескольких десятков миллионов евро.
Беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими беспилотниками. В состав системы также входят стартовая катапульта, дополнительная страховочная сетка для посадки и оборудование для быстрого ремонта.
Беспилотник Luna NG может летать более 12 часов и способен вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров с достаточным временем простоя над местом выполнения задачи.
Украина впервые получила на вооружение самый новый немецкий беспилотный авиационный комплекс.