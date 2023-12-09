Белорус нашел у себя дома чешский пистолет столетней давности
- 9.12.2023, 2:32
Фотофакт.
Житель Барановичей во время ремонта своего дома нашел тайник — коробку на деревянной балке перекрытия. Внутри был пистолет с патронами, сообщил Государственный комитет судебных экспертиз.
Оказалось, что мужчина нашел пистолет Česka Zbrojovka (ČZ) модели 1924, который производился в межвоенной Чехословакии. При этом и пистолет, и четыре из семи патронов к нему были еще пригодны для стрельбы.
Как отмечают эксперты, этот пистолет создавался главным образом для вооружения чехословацкой полиции, служб безопасности и охраны, а также для продажи. До 1939 года оружие физическим лицам продавалось в этой стране свободно.