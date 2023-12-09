Самый большой человек в мире приобрел самое маленькое серийное авто 1 9.12.2023, 10:30

1,862

Для поездок в McDonalds.

Ютубер и пауэрлифтер Эдди Холл, который имеет звание бывшего сильнейшего человека мира, сделал странную выходку. Крепыш приобрел самое маленькое в мире авто, чтобы ездить на нем в заведения быстрого питания. Все это точно похоже на новый рекорд Гиннеса, сообщает auto.24tv.ua.

Эдди Холл – ранее известный, как спортсмен, получивший звание самого сильного человека мира в 2017 году. Сейчас он активно занимается блогерством и имеет свой YouTube- канал, где снимает забавный контент для своей аудитории. Одна из самых известных выходок Эдди – ездить танком AMX-13, вместо такси, по улицам британского города.

На этот раз Эдди решил сделать еще более причудливую выходку. Он приобрел самый маленький серийный автомобиль в мире Peel P50. К сожалению, найти оригинальный P50 Эдди не смог. Таких авто в мире осталось примерно 30 экземпляров, и цены на них начинаются от $170 000. Однако, Эдди повезло, потому что он нашел более доступную альтернативу – современный трибьют-кар, создан в соответствии с точными размерами и механическими характеристиками оригинального P50.

Компания, которая производит эти микрокары, называется P50CARS, и они создают точные копии оригинального Peel P50. Покупателям на выбор предлагается версия с ДВС (с двигателем объемом 49 куб), и электрическую версию, которая даже дешевле. Именно электрическую версию и приобрел Эдди.

Оригинальный Peel P50 выпускали в 60-х годах прошлого века, и тогда он пользовался необычайной популярностью. Современная версия авто почти не отличается от аутентичной. Одно из немногих отличий – электрический стеклоочиститель, которого не было в оригинальном авто. На этом весь комфорт данного авто для водителя заканчивается, потому что даже сиденья здесь – это просто ткань, натянутая на металлическую раму.

Производитель электрической версии авто, которую и приобрел Эдди, не разглашает технические характеристики E50. Известно только максимальная скорость – 56 км/ч, и наличие дисковых тормозов. Электрический двигатель постоянного тока выдает около 3,3 кВт (4,5 л.с.).

Этот автомобиль имеет габаритные размеры 135 см x 104 см в длину и ширину, и высоту 120 см. Вес авто примерно 80 кг. Рост Эдди – 188 см, а вес – 160 кг. Попасть внутрь авто ему довольно непросто, однако когда это удалось, он случайно разбил локтем боковое стекло.

Несмотря на мизерные объемы, автомобиль недостаточно мал, чтобы проехать через стандартные входные двери McDonald's, поэтому от первоначального плана поехать в ресторан в этом транспортном средстве отказались. Однако вход в магазин оказался достаточно широким, чтобы P50 смог попасть внутрь. В конце концов, довольный здоровяк выехал оттуда с огромным плюшевым мишкой.

Хотя производитель не предоставляет информации о запасе хода своего автомобиля, как можно увидеть на видео, Эдди не пришлось искать зарядное устройство – автомобиль привез своего владельца домой своим ходом. Однако судя по тому, что авто весит всего 80 килограммов, у одного из самых сильных великанов мира точно не возникло бы проблем, как оттянуть авто с дороги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».