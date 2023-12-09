В Минск Мире по квартирам ходит странный мужчина
- 9.12.2023, 10:44
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Чего он хочет?
Жильцы Минск Мира рассказывают, что в квартиры стучится незнакомый мужчина и просит денег или еды. Историю рассказывает Tochka.by.
Ситуацию с незнакомым мужчиной жильцы Минск Мира стали обсуждать в чате.
— Соседи, по кварталам ходит мужик лысый такой. Просит денег, давит на жалость, пытается зайти в квартиры вместе с детьми, настойчиво стучит в дверь. Не давайте денег, иначе снова придет, — написала одна из жителей.
Мужчину описывают как прилично одетого, с внятной речью, трезвый. Общается вежливо.
— Попал в трудную ситуацию. Не могли бы чем-нибудь из еды помочь? Рубль-два, там пять рублей», — так он обращается к людям.
Что именно произошло у этого мужчины, неизвестно.