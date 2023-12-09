Умеров: ВСУ заставили Россию отойти от Крыма 9.12.2023, 11:05

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Министр обороны Украины заинтриговал планами на 2024 год.

Украина готовит наработки на 2024 год, которые помогут изгнать российских оккупантов с территории временно оккупированного Крыма навсегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

Как отметил Умеров, Украина смогла достичь успеха в Черном море, даже несмотря на отсутствие столь же мощного флота.

«Мы показали всему миру, что мы можем добиваться успеха, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма», - заявил министр обороны Украины.

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