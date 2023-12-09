Предатель Кива «добегался»: аналитик указала на прокол спецслужб РФ 9.12.2023, 11:27

Российской полиции было неудобно присматривать за изменником.

Бывший украинский нардеп, беглый предатель Илья Кива ликвидирован в РФ, поскольку он сам и российские спецслужбы недооценили возможности спецслужб Украины.

Таким мнением поделилась главный редактор портала After Empire - политический аналитик Ольга Курносова в эфире канала «FreeДом».

По ее словам, экс-нардеп «бегал, бегал и добегался». Эксперт добавила, что у Кивы был охранник, но до того, чтобы его охраняла Федеральная служба охраны, «он не дорос». Курносова добавила, что в России беглец «никем не был».

«Всем уже немножко неуютно. Я думаю, что он совершенно не догадывался, хотя и говорил, что за ним следят. Однако по-прежнему ходил в ближайший лесок записывать свои видео и, в общем, видимо, недостаточно серьезно относился к Службе безопасности Украины…», - заявила Курносова.

По ее мнению, российской полиции было неудобно присматривать за предателем. «Он жил все-таки в каком-то более-менее закрытом поселке, где периметр кое-как охранялся. Понятно, что он не Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.), чтобы ему обеспечивать что-то уже совсем такое. Поэтому, на мой взгляд, российские спецслужбы недооценивают возможности украинских спецслужб на российской территории…», - добавила главред.

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