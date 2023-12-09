Азербайджан назначил нового посла в Беларуси 9.12.2023, 12:00

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Им стал человек с громкой фамилией.

Магеррам Абыш оглу Алиев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси.

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер освободил Магеррама Алиева от должности помощника президента – заведующего отделом по военным вопросам администрации президента Азербайджана. Он отправлен в отставку с действительной военной службы в Вооруженных Силах с правом ношения военной формы одежды.

Магеррам Алиев сменил на диполоматическом посту Ульви Бахшалиева.

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