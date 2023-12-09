Канадец отправил российского хоккеиста в нокдаун за подлый поступок на матче КХЛ 2 9.12.2023, 12:24

3,608

Видеофакт.

Канадский защитник хоккейного клуба «Витязь» из подмосковной Балашихи Джереми Рой отметился эффектным боксерским ударом в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. 26-летний уроженец Квебека отправил в нокдаун российского нападающего «армейцев» Сергея Плотникова, cообщает obozrevatel.com.

В конце первой четверти при счете 2:0 в пользу ЦСКА россиянин напал на канадца, подло ударив того клюшкой, после чего на льду завязалась драка. Рою удалось скинуть шлем с оппонента и донести до его лица несколько качественных ударов.

После того, как 16-й номер столичной команды потерял равновесие и упал, судьи сразу остановили импровизированный боксерский поединок. По его итогам Плотников получил 7 минут штрафа (5 за драку и 2 за удар клюшкой), а Рой 5 минут за драку.

«Витязь» воспользоваться большинством не сумел, забив свой первый и единственный гол лишь на 30-й минуте. Матч завершился со счетом 4:1.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».