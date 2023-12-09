«Соловьеву стоит задуматься»: кто будет следующим после Кивы 1 9.12.2023, 12:38

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Есть основания полагать, что на депутате-предателе дело не закончится.

В среду, 6 декабря, в Подмосковье, на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club», было обнаружено тело бывшего нардепа от ОПЗЖ и соратника Медведчука Ильи Кивы. Известно, что Киву ликвидировали во время прогулки. Сообщалось, что на его теле обнаружены два пулевых ранения. Его смерть официально подтвердили в России, а Следственный комитет возбудил уголовное дело и отрядил для поиска убийц своих «лучших следователей».

О том, кто и почему ликвидировал экс-нардепа предателя и кто будет следующим, пишет «Апостроф».

Буквально сразу же после известия о смерти Ильи Кивы появилось заявление ГУР. Представитель спецслужбы Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал следующее: «Можем подтвердить, что Кива - «все». И такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также приспешников путинского режима».

После этих слов в СМИ стала распространяться информация, что Киву ликвидировало ведомство Буданова.

Это вызвало немалое количество вопросов. Известный журналист Юрий Бутусов раскритиковал этот вброс. «Служба безопасности Украины провела операции по нейтрализации предателей Кивы в Москве и Попова в Луганске. Можно только поблагодарить за активную наступательную работу СБУ и Василия Малюка, который всем этим руководит. Вместе с тем, я очень удивлен, что снова очередную операцию СБУ первым комментирует и выдает за свою работу Главное управление разведки Минобороны. ГУР МО спешит прокомментировать события, в которых вообще не разбирается и к которым не имеет никакого отношения», - отметил он.

Впрочем, эксперты считают, что произошла неправильная интерпретация тезисов ГУР.

«Надо немного прояснить ситуацию! ГУР абсолютно точно не причастно к ликвидации. Огнестрельное оружие находилось в руках отчаянных малюков!» - написал в Facebook с намеком бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Кстати, ГУР не сказал о том, что Киву ликвидировали они. Слова Юсова сформулированы обтекаемо, но журналисты это интерпретировали по-своему, - говорит в комментарии «Апострофу» Иван Ступак, - Первым об этом сказал представитель ГУР только потому, что в ГУР журналистам легче дозвониться».

Вероятнее всего, данная операция готовилась давно.

«СБУ действительно провели беспрецедентную спецоперацию недалеко от резиденции Путина. Происходило долго изучение обстановки, передвижения и привычек предателя. Просчитывалось, как к Киве удобнее подвести человека, чтоб он не испугался. Как пробраться в локацию, где он проживал – отель «ВеличЪ Country Club». Это серьезная подготовительная работа, сначала на территории Украины, а потом – в РФ. Нужно спланировать пути проникновения, пути подхода, пути отхода. Это все могло быть запланировано, допустим, летом. А реализовано лишь сейчас – потому что сложились все подходящие обстоятельства», – поясняет Ступак.

Поскольку планирование и осуществление подобной спецоперации в столице России, дело довольно сложное, то в сети также появилась информация о том, что Киву, якобы ликвидировала ФСБ.

«Давайте размышлять логически, - говорит Иван Ступак, - Кива в России играл роль пропагандиста, он ходил по всяким каналам и транслировал кремлевские нарративы. Он им был нужен в этой роли. У него был источник финансирования. Он жил в дорогом отеле, он ездил на бронированном авто, у него была охрана, он пользовался услугами эскортниц. Допустим, он своим хозяевам надоел или стал выходить из-под контроля. Так им проще было отрезать ему финансирование, отобрать ствол, возбудить уголовное дело по какой-нибудь статье и закрыть в СИЗО, как Гиркина. Но этого сделано не было. По моей достоверной информации это сделали люди Малюка».

Даже российские «военкоры», а потом и официальные пропагандисты сказали о том, что «убийство было организовано иностранным государством и исполнено его агентурной сетью».

"Это, конечно, позор для ФСБ, но в России об этом предпочитают не говорить громко. Но я знаю, что у них внутри все кипело и они сейчас ищут активно, убийц», - пояснил Иван Ступак.

По словам эксперта, Кива несмотря на его эксцентричность, был лакомой целью для наших спецслужб.

«Ему была отведена определенная роль во время начала полномасштабного вторжения. Кива должен был обеспечивать силовое прикрытие так называемой СВО. Но все пошло не так, как они планировали», - говорит Ступак.

Следующим на концерт Кобзона, по мнению эксперта, может отправиться Медведчук.

«Первый на вылет, как по мне, тот, кто не просто сбежал, но и продолжает вести активную деструктивную работу против нашей страны. Я, думаю, это путинский кум Виктор Медведчук. Сейчас напрягся не только он, но и экс-глава СБУ (при президентстве Януковича) Александр Якименко, и бывший глава МВД Александр Захарченко. Все они с списке есть, я думаю», - говорит Ступак.

До этих предателей, конечно, сложно дотянуться, но ничего невозможного нет, считает эксперт.

«Думаю, что и пропагандистам российским типа Соловьева тоже стоит задуматься о своей судьбе», - резюмировал Иван Ступак.

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