Белорус попал в серьезную аварию на немецком автобане
- 9.12.2023, 12:44
Пришлось задействовать специальный вертолет и 40 спасателей.
На севере Германии, недалеко от Бремена, произошла авария с тремя грузовиками. Водителем одного из них был 57-летний белорус. Пришлось задействовать специальный вертолет и 40 спасателей, сообщает onliner.by.
Все случилось утром 8 декабря. По данным полиции, 37-летний мужчина из Чехии врезался на фуре в грузовик, за рулем которого был 27-летний француз.
От удара седельный тягач француза отделился от полуприцепа, его отбросило на грузовик белоруса, который двигался по соседней полосе.
Чех и белорус получили незначительные травмы, а француз — серьезные.
Предполагалось, что водители заблокированы в кабинах, но они смогли выбраться самостоятельно. Им оказали первую помощь и отвезли в соседние больницы.
Авария вызвала значительные затруднения в движении, образовалась пробка длиной около 8 километров.