Белорус попал в серьезную аварию на немецком автобане 9.12.2023, 12:44

Пришлось задействовать специальный вертолет и 40 спасателей.

На севере Германии, недалеко от Бремена, произошла авария с тремя грузовиками. Водителем одного из них был 57-летний белорус. Пришлось задействовать специальный вертолет и 40 спасателей, сообщает onliner.by.

Все случилось утром 8 декабря. По данным полиции, 37-летний мужчина из Чехии врезался на фуре в грузовик, за рулем которого был 27-летний француз.

От удара седельный тягач француза отделился от полуприцепа, его отбросило на грузовик белоруса, который двигался по соседней полосе.

Чех и белорус получили незначительные травмы, а француз — серьезные.

Предполагалось, что водители заблокированы в кабинах, но они смогли выбраться самостоятельно. Им оказали первую помощь и отвезли в соседние больницы.

Авария вызвала значительные затруднения в движении, образовалась пробка длиной около 8 километров.

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