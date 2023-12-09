Шутник Эрдоган 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

9.12.2023, 12:53

3,782

На Францию просто так не надавишь — это не Путин.

Президент Турции Эрдоган выступил с комментарием по вопросу поставок Францией вооружений Армении. Заметим, что масштабы этих поставок не огромны, в целом военное сотрудничество Армении и Франции выглядит, как направленное на оборону Армении.

Но Эрдоган заявил: «То, что делает Франция, - это просто провокация. Франция должна знать, что она не делает Армении добра, наоборот, она делает зло... Что будет, если послать БТР? Такими действиями результатов не добиться. Потому что сейчас там (в Нагорном Карабахе) находится Азербайджан, прекративший оккупацию своей территории... Франция просто обманывает Армению».

Каких результатов добился Эрдоган известно – Турция поставляла оружие Азербайджану как раз накануне 44-дневной войны (27 сентября – 10 ноября 2020 года), когда Алиев разморозил карабахский конфликт. Причем за полгода перед началом войны увеличила эти поставки в шесть раз.

То есть, Эрдогану можно, а Макрону нельзя? Так не пойдет.

Чем недоволен Эрдоган, понятно. Он отлично знает, что масштабы военных поставок Франции невелики. Но это пока. Тенденция укрепления обороны Армении уже наметилась, и если ее не прервать, то со временем разговаривать с ней «с позиции силы» будет труднее.

На Францию просто так не надавишь, это не Путин, для которого, как это было доказано в последние годы, Армения не является главным приоритетом на Южном Кавказе. На первом месте у Путина Турция и ее союзник – Азербайджан.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».