Летают на авось Иван Преображенский

9.12.2023, 13:27

В Россия наступил «самолетопад».

Произошел еще один инцидент с российским самолетом.

Airbus А319-111 авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в Минеральных водах из-за разгерметизации салона. Самолет вылетел из Санкт-Петербурга, на борту самолета находятся 111 человек.

Утром Boeing 737 (Новосибирск-Москва) компании S7 вернулся в Толмачево из-за помпажа обоих двигателей.

Ранее произошло еще девять серьезных происшествий:

7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 (Авиастар-ТУ, рейс Улан-Удэ-Чжанчжоу), лайнер вернулся в аэропорт.

6 декабря произошло возгорание на борту Boeing-777 «Аэрофлота» рейса Москва-Камчатка. Пассажир заметил короткое замыкание проводки из-под своего кресла.

5 декабря у Ан-12 отказала система управления руля, он приземлился в аэропорту «Хурба» Космомольска-на-Амуре, а самолет Москва - Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа управления системы стабилизации.

2 декабря Airbus А321 «Аэрофлота» (Петербург - Москва) аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. В тюменском «Рощино» по технической причине совершил посадку Superjet 100 компании «Ямал» (Ноябрьск-Уфа).

1 декабря Airbus A321 «Аэрофлота» (Калининград- Москва) приземлился в «Пулково» из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. Boeing 737 «Аэрофлота» из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за срабатывания индикации падения давления стойки шасси. В Новосибирске у борта «ИрАэро» отказали автопилот и закрылки.

Санкции отрезали Россию от обслуживания лайнеров и поставок оригинальных запчастей. С весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), а самолеты летают неисправными, писал «Проект». По словам бывшего пилота авиакомпании Nordwind, многие стали летать, полагаясь на «русское авось».

Иван Преображенский, t.me

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