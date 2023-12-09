У Байдена раскрыли планы Путина по Украине 4 9.12.2023, 13:41

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Глава РФ наивно верит в один фактор.

Глава России Владимир Путин, когда отправил войска на полномасштабное вторжение в Украину, полагал, что западный мир не сможет его остановить и не верил в возможности США.

Вашингтон должен поддержать суверенитет и независимость украинского государства, иначе оккупанты окажутся на пороге НАТО и Штатам придется выполнять свои обязательства в рамках 5-й статьи Альянса.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Как сообщили в Белом доме, он рассказал о том, что Путин не верил в способность Запада остановить Россию, поэтому и пошел на полномасштабное нападение на Украину.

«Он делал ставку на такое развитие событий с самого начала этой войны, потому что не верил, что Запад сможет сохранить единство. Он не верил, что НАТО сможет сохранить единство. Он не верил, что Соединенные Штаты обладают достаточной силой», - считает Кирби.

Также он добавил, что США должны помощь Украине отстоять независимость и суверенитет государства.

Иначе Россия окажется на пороге Североатлантического альянса, угроза вырастет, и Штаты будут вынуждены выполнять свои обязательства в рамках 5-й статьи НАТО, которая предусматривает защиту каждой страны блока.

«Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть господина Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, какой она есть, и понимать, что помощь Украине — а они не просят наших солдат на свои территории — помочь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе», - подчеркнул Джон Кирби.

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