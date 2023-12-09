Белорусы стали активнее делать валютные заначки 1 9.12.2023, 13:48

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Стало известно, где сейчас выгоднее всего купить доллары и евро.

Доллар и евро на нынешней неделе то дорожали, то дешевели.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,23 рубля («Банк БелВЭБ», «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,205 рубля («Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,197 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,5 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» (3,458 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,442 рубля.

Курс покупки российского рубля выше всего в «Технобанк» — 3,48 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,53 рубля за 100 российских рублей («Приорбанк», «Сбер Банк»), а самый низкий — 3,485 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк»).

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